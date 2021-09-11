للاستمتاع بالمعالم الأثرية.. 13 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

تواصلت رحلات البالون في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، ضمن البرامج السياحية التي تتيح للوفود القيام بجولة سياحية عبر رحلات البالون لمشاهدة المعالم الأثرية من الأعلى والتي تضم «معبد الدير البحري، معبد وادي الملوك، ومعبد وادي الملكات، معبد الرامسيوم»، بالإضافة إلى مقابر وادي النبلاء من خلال رحلات البالون.

13 رحلة بالون تحلق في سماء البر الغربي

وقال مصدر بإحدى شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، بلغ إن عدد رحلات البالون الطائر المحلقة، صباح اليوم السبت، بلغت 13 رحلة، على متنها 190 سائحا من جنسيات متعددة، حيث يُقدم السياح من مختلف الجنسيات على القيام برحلات البالون الطائر والإستمتاع بها داخل منطقة البر الغربي لكونها إحدى الرحلات المتميزة وخاصة لمحبي المغامرات.

مطار الأقصر يستقبل رحلات شارتر

ويستقبل مطار الأقصر الدولي، عددًا من رحلات الشارتر من دولتي إسبانيا وفرنسا، أسبوعيًا، وتبدأ الرحلات من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، في إطار مساعي الدولة ووزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لجذب السيُاح من كافة الدول الأجنبية لزيارة المحافظة السياحية والاستمتاع بالطقس.

الأقصر تستعد للموسم السياحي

وتستعد محافظة الأقصر، هذه الأيام، لاستقبال الموسم السياحي الشتوي، من خلال تجهيز جميع المناطق من طرقات وميادين وأعمال نظافة، فضلًا عن رصف عددًا من الطرق التي تمر بالمسار السياحي بالمحافظة.