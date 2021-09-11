تعيينات شركة مياه الشرب والصرف 2021 بالصعيد.. استلام أوراق 9160 متقدما

انتهي قطاع الموارد البشرية والتدريب بديوان عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا من استلام أوراق ومستندات 9160 متقدمًا لشغل الوظائف التي أعلنتها الشركة وفقا للإعلان رقم 3 بتاريخ 29 من شهر يونيو 2021 للتعيين بوظائف: «مهندسين- فنيين- سائقين- مراقبي أمن- حرفيين - عمال» للعمل بنظام التعاقد بأفرع الشركة في مراكز «ملوي-مطاي-بني مزار-مغاغة-العدوة».

استلام أوراق المتقدمين في 5 مراكز بتعيينات شركة مياه الشرب والصرف 2021

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انها استلمت أوراق 2497 متقدمًا للوظائف بمركز ملوي، منهم 809 عمال، و548 مراقبي أمن، و379 حرفيا، و96 سائقا، و500 فني و33 مهندس صيانة ميكانيكية، و23 مهندس صيانة كهربائية، و76 مهندس مشروعات.

وتلقت الشركة أوراق 1173 متقدمًا من مركز مغاغة، منهم 164 عاملا، و392 مراقب أمن، و73 حرفيا، و45 سائقا، و400 فني، و23 مهندس مشروعات، و21 مهندس صيانة ميكانيكية، و19 مهندس صيانة كهربائية.

وتلقت الشركة أوراق 2420 متقدمًا من مركز مطاي، منهم 405 عمال، و600 فني، و139 حرفيا، و51 سائقا، و1169 فنيا، و21 مهندس صيانة كهربائية، و35 مهندس مشروعات.

وتلقت أوراق 1534 متقدمًا من مركز بني مزار، منهم 472 عاملا، و273 مراقب أمن، و182 حرفيا، و56 سائقا، و450 فنيا، و31 مهندس صيانة كهربائية، و35 مهندس صيانة ميكانيكية، و35 مهندس مشروعات.

- وتلقت الشركة أوراق 1536 متقدمًا من مركز العدوة، منهم 321 عاملا، و493 مراقب أمن، و93 حرفيا، و53 سائقا، و533 فنيا، و22 مهندس مشروعات، و14 مهندس صيانة كهربائية، و7 مهندسي صيانة ميكانيكية.

الأوراق المطلوبة لتعيينات شركة مياه الشرب والصرف 2021

- بطاقة الرقم القومي أصل + صورة ومدون عليها رقم التليفون

- شهادة قياس مستوى المهارة أصل + صورة.

- شهادة الميلاد أصل + صورة

- شهادة المؤهل الدراسي أصل + صورة.

- موقف الخدمة العسكرية للذكور أصل + صورة.

- إيصال سداد البريد أصل + صورة.