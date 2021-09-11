احتياطات يجب مراعاتها لعدم تعرض سيارتك للتخريد من شركة التأمين في الحوادث

عند وقوع حادث كبير على السيارات الجديدة، أو السيارات المؤمن عليها، يفاجأ بعض المستهلكين بأن تقييم شركة التأمين لحالة السيارة، هو تخريدها وعدم إمكانية إصلاحها مرة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى الصاوي، خبير التأمين على السيارات لـ«الوطن»، إن قائد السيارة، يجب عليه لكي يحظى بالتعويض على السيارة، أخذ بعض الاحتياطات اللازمة، مثل ترخيصها وعدم السير بدون ألواح.

الصاوي: عند تأمين الشركة على السيارة تصبح مسؤولية شركة التأمين

وأضاف أن هناك من نوع من التعويض تقوم به شركات التأمين، وهو التعويض الجزئي أو الكلي، وهناك مبدأ في شركات التأمين، وهو إرجاع الشئ إلى ما قبل وقوع الحادث، وعند تأمين الشركة على السيارة تصبح السيارة مسؤولية شركة التأمين.

وأكد أن تقييم السيارة بالهلاك الكلي، يحدث بعد قيام الشركة بإرسال خبير متخصص في تقييم السيارات، ويقوم بعمل الفحص اللازم، وإصدار تقرير إما بإمكانية عودة السيارة لحالتها الطبيعية أو استحالة عدم رجوعها للحالة التي كانت عليها.

الخبير: إذا وصلت قيمة تصليح السيارة إلى 50% تقوم شركة التأمين بتخريد السيارة

وأشار إلى أن هناك عرف في شركات السيارات، أنه إذا وصلت قيمة تصليح السيارة إلى 50% أو 60% تقوم شركة التأمين بتخريد السيارة بالكامل، لأنه حينها تكون بنسبة كبيرة لا تصلح لأن تعود بشكل كامل للعمل، وأن تصليحها سيكون غير آمنا على قائد المركبة، وبعدها تقوم الشركة بتعويض المستهلك بالقيمة السوقية للسيارة من وقت شراء العميل لها في السوق.

وأكد خبير التأمين، أن من أبرز المشاكل التي تواجهها شركات التأمين، هي وقوع حوادث جسمية على السيارات الجديدة قبل ترخيصها وإصرار المستهلك على تعويض الشركة له، وأنه ليس له أي حق في تعويض الشركة في حال عدم تعليق «نمر» وترخيص السيارة بشكر رسمي وتبقي الشركة غير مسؤولة عنها.