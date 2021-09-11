«السياحة» تنشر فيديو عن القاهرة ضمن حملة الترويج للمحافظات المصرية

احتفالاً بيوم السياحة العالمي الذي يجري الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام، واستكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، مطلع شهر سبتمبر الجاري، بهذه المناسبة، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج السياحي للمحافظات المصرية، نشرت الوزارة مقطع فيديو ترويجي عن محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة 27 يوماً، بواقع محافظة كل يوم.

محافظة القاهرة

تعد محافظة القاهرة من أهم محافظات مصر، فهي العاصمة، ويطلق عليها عدة أسماء منها قاهرة المعز، ومصر المحروسة، ومدينة الألف مئذنة.

وتعتبر من أهم المحافظات السياحية في مصر حيث يوجد بها العديد من المعالم السياحية والأثرية منها برج القاهرة، ونهر النيل، والقرية الفرعونية، وقصر عابدين، وقصر البارون إمبان، ومنطقة خان الخليلي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة

بالإضافة إلى مجموعة من المتاحف منها المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومتحف المركبات الملكية، وبها مجموعة الحدائق مثل حديقة الأزهر، وحديقة الأندلس في القاهرة، والحديقة الدولية، والحديقة اليابانية، وحديقة الأسماك.