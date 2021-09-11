مصرع وإصابة 6 مواطنين في تصادم بالعاشر من رمضان

لقى شخص على الأقل مصرعه، قبل قليل، وأُصيب 5 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، بناحية مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بعد ظهر اليوم السبت، يفيد بحدوث تصادم ميكروباص وسيارة بطريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.