رئيس حقوق الإنسان بالنواب: المرأة والشباب وذوو الإعاقة أهدافا للاستراتيجية الوطنية

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح رضوان، في حواره لـ«الوطن»، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو التزام حكومي يراعي النصوص الدستورية، وسيتم تطبيقه وفقا لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، مشددًا على أن هناك شرائح تستهدفها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرأة والشباب وذوي الإعاقة وإلى نص الحوار:

- ما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ؟

هناك حرص من القيادة السياسية على دعم حالة حقوق الإنسان في مصر، لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتتضمن عدة محاور وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبالمناسبة هذه الأهداف هي نصوص دستورية واضحة عملت الدولة على تحقيقها منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية البلاد.

- ولماذا تم تحديد هذه الأهداف بالذات؟

من المهم في أي دولة أن تستهدف الشرائح التي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة مع بعضها البعض، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استهدفت المرأة باعتبارها كيان الأسرة المصرية والشباب وهم المستقبل الذي تعقد عليه الدولة آمالها والأطفال وتستهدف الدولة تأهيلهم منذ الصغر على كل المستويات مع توفير مناخ تعليمي مناسب وكذلك كبار السن وتولي الدولة لهم اهتماما كبيرا ،لا سيما أنه قريبا سيصدر قانون لحماية ورعاية المسنين بعد موافقة مجلس الوزراء.

- الدولة كانت حريصة على دعم ذوي الإعاقة؟

بالفعل وهو أحد الشرائح المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والقيادة السياسية دائما وأبدا تهتم بأصحاب الهمم وتسعى إلى إتاحة جميع الفرص أمامهم، وهناك تمثيل عادل ومناسب لهم في مجلس النواب.

- لماذا اهتمت الدولة بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

الاستراتيجية في الأساس التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.

ويأتي الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجه عالمي، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.

- من وجهة نظرك كيف يساهم ملف حياة كريمة في ملف حقوق الإنسان؟

القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق حياة آمنة ومناسبة لكل المصريين، وبرنامج «حياة كريمة» أكبر منصة للعدالة الاجتماعية، ولا ننسى أن مصر تعرضت لمحاولات كثيرة فى فترات سابقة للنَّيل من النسيج الوطني من خلال الإرهاب وغيرها من الصور ولكن نجحت الدولة المصرية في التصدي لها، مبادرة حياة كريمة هي حق أصيل من حقوق الإنسان وهو أن يكون للمواطن حد أدنى من الخدمات مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب وطرق صالحة وتعليم جيد وهي الحقوق الأصيلة للإنسان، وإذا لم توفر الحد الأدنى لحقوق الإنسان ستظهر حالة عدم رضا، والحق في الحياة من أهم حقوق الإنسان، و المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس هدفها إعداد البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات وبمستوى معيشة المواطن فى كل المجالات وتطوير المجتمع.