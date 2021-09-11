القومي للإعاقة: استراتيجية حقوق الإنسان تأكيد على ضمانة الحياة الكريمة

رحب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن عدة محاور رئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة؛ وترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030.

اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الرئيس أكد في كلمته اليوم على اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية والتي يدخل من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف مرعي، في بيان، أنّ ما جاء في بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن الدولة تقدم مفهوما حقوقيا جديدا في الخدمات التي كفلتها للمواطن من خلال رؤية عصرية تحفظ وتكفل جميع الحقوق، وتسعى الدولة لتوفيرها والارتقاء بمستوى تقديمها كحق للمواطن، في إطار الحياة الكريمة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

عام المجتمع المدني 2022

وأكد المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني لهو تأكيد حقيقي على إيمان الدولة بدور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في تنمية المجتمع جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة.

وذكر مرعي أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتشرف كونه من الجهات التي شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره عضو اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي يترأسها وزير الخارجية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتمثلت أبزر تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في بناء أساس عملاق من الثقة في قدرة الدولة المصرية على التحرك بمعدلات غير مسبوقة لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، كالتالي:

- حركة التنمية العالية أساس للبناء عليها.

- احترم عدم الاعتقاد «لو واحد قالي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي» هو حر.

- تجنبت الصدام مع المؤسسة الدينية التي رفضت توثيق الطلاق.

- على مدى 90 و100 سنة «المجتمع كان بيتمّ صبغه بفكر محدد».