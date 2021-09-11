عضو التنسيقية: «الاستراتيجية الوطنية» خطوة كبيرة لتعزيز ملف حقوق الإنسان

قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ إطلاق الرئيس السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل خطوة كبيرة على طريق مسيرة مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف عبدالعزيز، في بيان له منذ قليل، تعقيبًا على حضوره مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنّ هذه الاستراتيجية تعد تتويجا لمجهود كبير على مدار عام ونصف العام من الحوار الوطني بين الدولة -ممثلة في اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية- وبين كافة المعنيين بملف حقوق الإنسان مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.

وتابع: «هذه الاستراتيجية بمختلف محاورها تمثل نسيجا متكاملا في مسارات متوازية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز القدرات للعاملين في مجال حقوق الإنسان».

2022 عام المجتمع المدني

وأضاف محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نرى أن كلمة الرئيس كانت تاريخية، وتؤكد الفهم العميق للتحديات والعمل على حلها بشكل تكاملي، لأن كل الحقوق مرتبطة بعضها البعض، وأن إطلاق عام 2022 ليكون عاما للمجتمع المدني يمثل تطورا كبيرا نحو مزيد من التعاون والتكامل بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية بمختلف مجالاتها.