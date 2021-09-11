«العدل» و«حماة الوطن»: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان ينبئ بمستقبل باهر

ثمَّنت عدد من الأحزاب المصرية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، موضحة أنها تمثل خارطة طريق لحقوق الإنسان والتي تعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، وقد ثمن حزب العدل، جهود الدولة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

حزب العدل: تمثل خارطة طريق لحقوق الإنسان

وقال بيان حزب العدل، إنّ الخطوة التى تمثل خارطة طريق لحقوق الإنسان، تعكس الإدارة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية في ظل حرص الحكومة والنظام على إعمال حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعات التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030، وبما يوفر مناخا صحيا يعلي مصلحة الوطن فوق كل شيء، ويحقق صالح المواطنين، من خلال دولة مدنية حديثة أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون.

وأضاف بيان الحزب أن الدولة القائمة على الدستور والقانون، التي طالما حلم بتحقيقها شباب كثيرون، وبذلوا من أجلها الكثير والكثير، واليوم تكلل الجهد بإطلاق استراتيجية حقيقية - قابلة للتطبيق - بدعم القيادة السياسية بما ينبئ بمستقبل باهر لكل المصريين، ولعل المستقبل القريب يشهد تحقيق كل ما حلمنا به وتمنيناه، من اجل وطننا الغالي.

حزب حماة الوطن: تتضمن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

من جانبه، ثمن حزب حماة الوطن، إطلاق الرئيس السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الاستراتيجية التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد الحزب: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها اليوم، هي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء، في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية».

ولفت بيان حزب حماة الوطن إلى أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية مؤكدا وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.