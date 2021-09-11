أفضل طريقة للادخار لأولادك القُصَّر إلكترونيا.. عبر «عربي جونير»

إذا كنت تبحث عن طريقة جيدة للادخار لأولادك القُصَّر، فهناك خدمة جديدة طرحها البنك العربي لعملائه، في إطار سعيه المستمر نحو تطوير خدماته وبرامجه المصرفية وانطلاقاً من دور البنك العربي الرائد في دعم مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، تفاصيل الخدمة الجديدة التي أعلنها البنك مؤخراً، تحت عنوان برنامج «عربي جونيَر».

1- تشجع الآباء والأمهات على الادخار لمستقبل أبنائهم ولتجعل من التوفير تجربة ممتعة وذات قيمة للأطفال، ما يسهم في زرع الثقافة المالية لديهم في سن مبكرة.

2- الاستفادة من حساب التوفير الرقمي «e-tawfeer» عبر تطبيق «عربي موبايل» والتي تتيح الادخار إلكترونياً، بالإضافة إلى الحصول على نقاط مكافآت مقابل رصيد الحساب.

3- حساب توفير بخيارات متعددة من الودائع والشهادات بأسعار فائدة تفضيلية، وبطاقة فيزا الدفع بتصميم خاص وبدون رسوم، وإسورة الدفع الذكي معفية من رسوم الإصدار بألوان وأحجام مناسبة للأطفال.

4- تتيح إسورة الدفع الذكي الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة لإبراز البطاقة الفعلية وذلك من خلال تمرير الإسورة على جهاز التاجر في الأماكن التي تقبل الدفع بتقنية اللاتلامسية.

5- ميزة «التوفير الفوري» والتي تمكن الوالدين من التوفير لأبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أوالبطاقة الائتمانية وذلك من خلال تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية، يحددها الوالدان بشكل مسبق، من قيمة عمليات الشراء ليتم تحويلها مع كل عملية شراء إلى حساب “عربي جونيَر” الخاص بالطفل ويتم خصمها من حساب الوالدين.

6- هدية فورية عند فتح الحساب إلى جانب خصومات وعروض حصرية لدى مجموعة من محلات التسوّق والألعاب والترفية وغيرها العديد.

7- تحديث البرنامج الخاص بالأطفال والقُصّر حتى عمر 16 سنة يأتى تأكيداً على جهود البنك العربي المتواصلة لتقديم وسيلة ادخارية مثالية للوالدين والأبناء من خلال مزايا البرنامج الفريدة التي تدعم الأهل في ضمان مستقبل أبنائهم وتمنحهم الفرصة لتعزيز ثقافة أبنائهم المالية.

8- تغطي البرامج التي يقدمها البنك احتياجات الأطفال والشباب والموظفين والمهنيين، هذا إلى جانب البرامج المصرفية وخدمات إدارة الثروات الموجهة إلى فئات الدخل المتوسط والمرتفع وكذلك خدمات التأمين المصرفي.