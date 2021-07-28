أعلى عائد بالسوق المصرفي.. تفاصيل حساب التوفير بالجنيه من بنك ناصر

يحرص بنك ناصر الاجتماعي، على توفير العديد من العروض والخدمات المصرفية التي تلبي رغباتهم واحتياجاتهم، ومنها حساب التوفير بالجنيه، الذي يوفر أعلى عائد بالسوق المصرفية، وفقا لما أعلنه محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل حساب التوفير بالجنية المصري، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية المالية التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم.

تفاصيل حساب التوفير بالجنية

1- فتح حساب التوفير اعتبارًا من سن 16 عامًا.

2- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

3- احتساب العائد بداية الشهر التالي لإيداع النقود مع حرية السحب والإيداع في أي وقت دون غرامات أو خصومات.

4- يمكن الاقتراض بضمان الحساب.

5- إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبة العميل.

6- يستطيع العميل إصدار بطاقة صرف آلي ATM "ميزة الذكية" لعملاء البنك، والتي يمكن استخدامها في عمليات الصرف النقدي من منافذ البنك ومن ماكينات الصارفات الآلية المرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات.

7- أخيرا يعد حساب التوفير بالجنيه المصري وهو الحل الأمثل لاستثمار مدخرات العملاء كما يمكنهم الحصول على فائدة تنافسية على المدخرات الخاصة بهم.

الأوراق المطلوبة لحساب التوفير بالجنيه المصري

أما عن الأوراق المطلوبة، لفتح الحساب فإنها تتمثل في صورة من بطاقة الرقم القومى سارية، إضافة إلى الرقم التأميني، مؤكدًا إمكانية الاستعلام عن أي استفسار عبر الخط الساخن لخدمة العملاء 16868.

إعانات نقدية يقدمها بنك ناصر الإجتماعي

وفي سياق منفصل، يقدم بنك ناصر مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع، سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو على دفعات)، والفئات المستحقة هي كالتالي:

- أسرة المريض.

- الأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة- المطلقة- أسرة المسجون- مهجورة العائل».

- الأيتام.

- أسرة المعاق.

- الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

- الأسرة التي لديها طالب جامعي (وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية).

- الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

- الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

- الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة (الأطفال المبتسرين).

- الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.