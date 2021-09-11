«الإسكان»: تطوير ممشى «أهل مصر» بطول 2 كيلو متر بتكلفة 585 مليون جنيه

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن هناك أربع جهات مشتركة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تتمثل في وزارة التنمية المحلية، ومجلس الوزراء، وجهاز التعبئة والإحصاء، ووزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة» تستهدف القرى الأكثر احتياجًا التي بلغ تعدادها 178 مركزا، ويتبعه أكثر من 4 آلاف قرية.

مبادرة «حياة كريمة» تنفذها 4 جهات

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ستعمل على تطوير ممشى أهل مصر بدءً من كوبري 15 مايو حتى كوبري امبابة بطول 2 كيلو بتكلفة 585 مليون جنيه، وجارِ التعاقد مع شركة لإدارة المشروع وتسويقه.

نسعى لزيادة معدل الفرد من المناطق الخضراء

وأوضح معاون وزير الإسكان للمرافق، أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف زيادة معدل نصيب الفرد من المناطق الخضراء، وخلق مناطق جاذبة داخل المدن المصرية، ولذلك تم إعداد ممشى أهل مصر بعرض 6.5 متر عن طريق تنفيذ خوازيق داخل نهر النيل، وتم إعداد العديد من المحال التجارية والمطاعم، وتم إعداد 3 جراجات بسعة 82 سيارة.

ثقافة بناء الأبراج الشاهقة في مصر تعتبر محاكاة لأنجح التجارب العالمية

من ناحية أخرى، أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن ثقافة بناء الأبراج الشاهقة في مصر تعتبر محاكاة لأنجح التجارب العالمية، موضحا أن الكثير من الشركات المصرية المتخصصة في إدارة وصيانة هذه النوعية من الأبراج لا تملك الخبرة الكافية ولكن لديها القدرة على التعامل مع الأبراج الحالية.

وأضاف عباس، خلال تصريحات على نفس الشاشة، أن بناء الأبراج الشاهقة في مدينة العلمين الجديدة، أسهم في إحياء منطقة الساحل الشمالي، وساعد على جذب الاستثمارات في هذه المنطقة، في مشروعات تجارية حية، مثل الكافيهات والمطاعم والفنادق، مما يولد نشاطا اقتصاديا كبيرا.