الحق في الرياضة.. مراكز شباب بجودة عالية في قرى حياة كريمة

أعلنت مصر اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعتبر المشروع القومي حياة كريمة أحد أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تعزيز حياة وحقوق الإنسان في مصر، حيث جاء قطار حياة كريمة حاملا معه الأمل لإنهاء معناة قطاع كبير، فهو مشروع الدولة العملاق، الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى الريفية التي قررت الدولة أن تغزو فقرها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، والتي من بينها قطاع الرياضة.

تطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب بالريف المصري

تستهدف مبادرة «حياة كريمة» إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب لرعاية النشء بالريف المصري، حيث أنه من المخطط تنفيذ الأعمال بـ 945 مركز شباب من بينهم 271 مركزا جديد، بالإضافة إلى رفع كفاءة 674 مركزا، خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

«حياة كريمة» تعيد أبناء «الكوامل» لمركز الشباب

غيرت مبادرة «حياة كريمة» تماما من شكل مركز الشباب، حيث قامت بتطوير كبير سواء في أرضية الملعب والنجيلة الخضراء، أو طلاء الجدران، أو ركن الطفل، أو الكافيه، وفقا لحديث «البدري» أحد رواد المركز قائلا بنبرة سعيدة: «بقيت بجيب أصحابي ونيجي نلعب هنا كورة كل يوم، بدل ما كنا نقعد على القهوة لحد بليل، وبقينا بنلعب هنا بالساعتين والتلاتة كمان».

تأهيل مراكز الشباب بالفيوم ضمن «حياة كريمة»

وقال صلاح طارق، أحد شباب محافظة الفيوم، إن مبادرة «حياة كريمة» تمهد الأجواء للشباب في القرى لمساعدتهم على ممارسة الرياضة والأنشطة وقضاء أوقات فراغهم في شيء مفيد ونافع لهم، مبينًا أنَّه تمّ تطوير ورفع كفاءة 26 مركزًا للشباب في مركز «إطسا» بمحافظة الفيوم، مضيفاً: «عندنا دورة كورة قدم دلوقتي في فريق كرة القدم 11 لاعبًا، ويتمّ استكشاف المواهب من لاعبي الكرة الموهوبين».

«حياة كريمة» تغير الواقع في كفر شبين بالقليوبية.. إنشاء مركز شباب

ويعيش أهالي كفر شبين في حالة ترقب وانتظار لاكتمال حلم إتاحة أهم الخدمات لهم بعد أن عاشوا لسنوات وعقود طويلة لا يستطيعون الحصول عليها سوى بالانتقال إلى مركز مجاور لهم، ففي كفر شبين تتواصل أعمال بناء مجمع خدمات كبير من جزئين، كما يواصل العمال والمهندسون على أرض شبين العمل للانتهاء من إنشاء مركز شباب حديث يضم قاعات لممارسة ألعاب القوى، ملعب ثلاثي، مكتبة كبيرة، مجهزة بأحداث الوسائل التكنولوجية لإتاحة الحق في المعرفة والتنوير لأبناء القرية من الفتيات والشباب، الذين يعانون من ارتفاع رسوم ممارسة الرياضة في الساحات الرياضية الخاصة.

التدخلات الرئيسية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

حياة كريمة هو المشروع الأهم الذي عرفته مصر طوال أكثر من نصف قرن، فهي مبادرة شاملة تستوعب كافة المبادرات الرئاسية للوصول إلى حياة أفضل، ملحمة بناء وتعمير تشهدها كل أرجاء محافظات مصر، وتتضمن 4 تدخلات رئيسية وهي:

أولا: تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، والتي تشمل: صرف صحي ومياه الشرب، تبطين الترع وتأهيل المصارف، مجمعات زراعية، مجمعات حكومية، الطرق الداخلية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الاتصالات والبريد، الكهرباء، والإنارة العامة.

ثانياً: بناء الإنسان المصري، والذي يشمل: التعليم، الصحة، شباب ورياضة، التوعية والثقافة.

ثالثاً: التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، وتشمل: سكن كريم، محو أمية وتعليم الكبار، حملات توعية، ثقافية، رياضية، تأهيل نفسي واجتماعي، تجهيز عرائس، وسداد ديون، قوافل طبية وبيطرية، تأهيل ذوي الاحتياجات.

رابعاً: التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، والتي تشمل إنشاء مجمعات صناعية، تأهيل مهني، توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي، تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم، تدوير مخلفات، تنمية زراعية وسمكية.