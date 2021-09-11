فحص 1400 مواطن في قافلة طبية لـ«حياة كريمة» بالمنيا

وقّع فريق طبي الكشف علي أكثر من 1400 مواطن ضمن القوافل التي تطلقها مديرية الصحة بالمنيا، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين، واستهداف القري التي تحتاج لخدمات طبية وصحية وعلاجية مجانية.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية بقرية دير العذراء بمركز سمالوط

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان له اليوم، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دير العذراء بمركز سمالوط، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1437 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 288 حالة جراحة و314 حالة أطفال و206 باطنة و84 نساء و56 أسنان و266 جلدية و117 حالة أنف وأذن، و106 قلب، إلى جانب 124 تحليل و32 حالة موجات صوتية و9 رسم قلب و5 حالات أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 145 مترددا، وتم إجراء خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 42 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ 86 متردد.