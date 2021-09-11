«صناع الخير» تشكر السيسي على تخصيص 2022 عاما للمجتمع المدني

حرص مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، على بعث برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قرار سيادته بتخصيص سنة 2022 عاما للمجتمع المدنى.

عمل التعاون مع أجهزة الدولة

وقالت مؤسسة صناع الخير للتنمية، في بيان، اليوم، إن الأمر الذى يعكس تقدير الدولة لدور المجتمع المدني، وما يقوم به من عمل، بالتعاون مع أجهزة الدولة لدعم تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتباره أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

حدث تاريخي في حياة العمل الأهلي في مصر

ومن جانبه، عبر مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، سفير مبادرة «حياة كريمة» عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون عام 2022 هو عام المجتمع المدني، قائلا إن اليوم هو حدث تاريخي في حياة العمل الأهلي في مصر، ويعبر عن إيمان الدولة بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، كشريك مع الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية.

زمزم: «حياة كريمة» تجربة فريدة

وأشاد زمزم، بالتجربة الفريدة التي تقوم بها مصر في مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير 4741 قرية في كافة أنحاء مصر، التي اتخذت من الجمعيات الأهلية شريكا رئيسيا لها في عملية التطوير، ورفع الخدمات بتلك القرى، الأمر الذي يكشف عن اعتراف الدولة بالدور الفعال للمجتمع المدني، وهو الأمر الذي تلاحظ منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حريصا على عقد لقاءات مستمرة مع المسؤولين عن المنظمات والجمعيات الأهلية للتعرف على المشكلات التي يواجهها الشارع المصري عن قرب.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الإستراتيجية الوطنية تعتبر أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.