مترو الأنفاق: إغلاق جزئي لمحطة المرج الجديدة لمدة شهر

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إغلاق محطة المرج الجديدة بالخط الأول، بشكل جزئي لمدة شهر، بغرض استكمال أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى المحطة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوميا ولمدة شهر، وهو ما يلزم انتهاء العمل بالمحطة من الساعة 11 ونصف مساء، مع إغلاق المحطة بالكامل في هذا التوقيت.

ومن المقرر إعادة تشغيل المحطة صباح اليوم التالي بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان في تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا وذلك بداية من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 ولمدة شهر.

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 صباحا عدا محطة المرج الجديدة في تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت لمدة شهر، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان إلى المرج القديمة الساعة 11:30 مساء وآخر قطار من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان الساعة 11:15 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 11:55 مساء.

وأضافت الشركة، في بيانها، أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة 12:00 صباحا، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 11:55 مساء.