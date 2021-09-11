أمريكيون يحيون ذكرى هجمات 11 سبتمبر تزامنا مع رفع علم طالبان على القصر الرئاسي

أحيا الأمريكيون، اليوم السبت، ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، بتذكر الضحايا، وتقييم آثار الهجوم الإرهابي الأكثر دموية على الأراضي الأمريكية، وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على نهاية الحرب في أفغانستان، فيما رفرف علم حركة طالبان فوق القصر الرئاسي الأفغاني في اليوم الذي تحيي فيه أمريكا والعالم الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وبدأت مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، عند موقع برجي مركز التجارة العالمي «غراوند زيرو» بدق جرس والوقوف لدقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، بعد عقدين بالضبط من بدء الهجوم بأول أربع طائرات كانت مخطوفة، التي اصطدمت بأحد البرجين التوأمين في مركز التجارة.

وانضم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، والرئيسان الأسبقان، باراك أوباما، وبيل كلينتون، وأعضاء في الكونجرس، وشخصيات بارزة أخرى إلى حشد من ذوي الضحايا، لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 عند النصب التذكاري للهجمات في نيويورك.

إقامة مراسم لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقر البنتاجون

ومن المقرر إقامة مراسم أخرى لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 في الموقعين الآخرين للهجمات، مقر وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» وحقل قرب مدينة شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا، حيث حطم منفذو الهجمات طائراتهم المختطفة.

ومن المزمع أن يلقي الرئيس السابق جورج دبليو بوش، زعيم البلاد السابق في 11 سبتمبر 2001، ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، كلمتين عند نصب بنسلفانيا التذكاري.

علم طالبان يرفرف على القصر الرئاسي بكابول في ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001

وتحل الذكرى السنوية، اليوم السبت، بعد أسابيع فقط من انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي من أفغانستان، وعودة طالبان إلى السلطة، ورفع علم طالبان يوم الجمعة، حيث شوهد العلم يرفرف فوق القصر الرئاسي في كابول، كما رسمت حركة طالبان علمها على بوابة الدخول إلى مبنى السفارة الأمريكية.