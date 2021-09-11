حقيقة وفاة الفنان محمد سعد.. شائعة روجتها صفحات مجهولة

تصدر اسم محمد سعد محركات البحث، بعدما انتشرت شائعات عن وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا، ليكشف المكتب الإعلامي له حقيقة وفاة الفنان محمد سعد، حيث قال المكتب في تصريحات لـ«الوطن» إنه بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة دون مصدر.

محمد سعد وسر ابتعاده عن التمثيل

وكان محمد سعد ابتعد منذ ثلاثة أعوام عن تقديم أعمال جديدة سواء في السينما أو التليفزيون بسبب ضعف السيناريوهات التي قدمت له، وقال محمد سعد في تصريحات سابقة له إنه يبحث عن الاختلاف مثلما فعل في فيلم «الكنز» بجزئيه، وأشاد به الخبراء بعدما آمن به المخرج شريف عرفة وأخرجه من شخصية اللمبي.

محمد سعد وإعادة تقديمه في الكنز

وكان آخر أعمال الفنان محمد سعد في السينما فيلم «الكنز 2»، مع المخرج شريف عرفة، وشارك في بطولته أيضا كل من محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وروبي وسوسن بدر وأحمد حاتم ودارت قصته استكمالا للجزء الأول حول العديد من الحكايات عن حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب.

وفي الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد «فيفا أطاطا» عام 2014، والذي شاركته بطولتها إيمي سمير غانم، وظهر محمد سعد في المسلسل بشخصيتين «أطاطا» التي ظهر بها في فيلم «عوكل»، وشخصية «اللمبي» التي ظهر بها في عدد كبير من أفلامه.

وعن المسرح، كان آخر أعماله مسرحية «فوق كوبري ستانلي» التي عرضت ضمن فعاليات مسرح «موسم الرياض» بالسعودية، ولم تعرض في مصر بسبب ظروف فيروس كورونا التي ألغت عرضها في مصر، وشارك في بطولتها سامي مغاوري ومي سليم.