التصريح بدفن مهندس عُثر على جثته بعد غياب 11 يوما بالدقهلية

صرحت النيابة العامة في مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بدفن جثة المهندس أحمد عاطف، من قرية «ميت عنتر»، دائرة المركز، الذي تم العثور على جثته تحت كوبري جامعة المنصورة، بعد تغيبه عن أسرته لـ11 يوماً، حيث ظلت أسرته تبحث عنه طوال هذه الفترة، بعد أن ذهب لإحضار مبلغ مالي، استعداداً لقرب ولادة زوجته، إلا أنه خرج ولم يعد.

وأعلن أهالي قرية «ميت عنتر»، قبل قليل، أنه سيتم تشييع جثمان المهندس الشاب إلى مثواه الأخير، من أمام مقابر القرية، بعد صلاة العشاء، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وفاته.

العثور علي جثة المهندس المتغيب

وتوصلت جهود البحث إلى العثور على جثة المهندس أحمد عاطف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

زوجة المهندس: 11 يوما غياب

وآخر ما كتبت زوجة المهندس الراحل قبل ساعات من العثور على جثته: «11 يوم النهاردة وانت بعيد عن العين، لكن مش بعيد أبداً عن بالي وقلبي يا حبيبي، 11 يوم لا شوفتك ولا سمعت صوتك من آخر مكالمة قبل ما تغيب، يومنا العادي كنا مع بعض في الشقة، ولو خرجت ساعتين برة تكلمني فيهم تلات أو أربع مرات، ما بالك بقا 11 يوم ما سمعتش صوتك ولا شوفتك، نفسي حد يطمني بس أنت عامل أيه».

وأضافت الزوجة، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نفسي أشوفك ونفسي تشوف كنان وسليم، بكره هاستلم شهادة ميلاده، وامبارح المفروض كان سبوعه، والله بسبب غيابك ما خدت بالي أن سبوع سليم كان امبارح، كنان بقا مع كل اتصال يقولي بابا بيرن، ماهو متعود انك لو برة بتكلمنا، يارب ارحمني برحمتك ورجعهولي ورجعه لولاده وأهله، يارب إن كان اختبار فأنا مش قادرة أتحمل».