مصرع مهندس دهساً تحت عجلات «لودر» أثناء العمل بأسوان

لقي مهندس مصرعه دهساً تحت عجلات «لودر»، أثناء العمل في أحد مواقع الرصف بمنطقة «نزلة»، التابعة لقرية «الغنيمية»، بدائرة مركز إدفو، شمال محافظة أسوان، بعد ظهر اليوم الاثنين، وتم نقل جثته إلى مشرحة إدفو العمومية، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً من شرطة النجدة، بوجود جثة متوفي دهسه «لودر»، أثناء العمل بقرية «الغنيمية»، التابعة لمركز إدفو، وتبين بحسب البيانات الخاصة بمشرحة إدفو أن الجثة لمهندس يُدعى «محمد ع. ع.»، ويعمل بإحدى شركات المقاولات، تعمل في رصف الطرق.

وتبين من الفحص أن «اللودر» دهس المجني عليه عن طريق الخطأ، حيث لم ينتبه السائق لوجود المهندس، وذلك أثناء فترة العمل، وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية.

وتم تحرير المحضر الشرطي اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع ربة منزل وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص أمام «بنبان»

من جانب آخر، لقيت سيدة خمسينية مصرعها، وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، محملة بالركاب، على طريق «أسوان - القاهرة» الصحراوي الغربي، أمام قرية «بنبان»، بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية، اليوم الاثنين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة تُدعى «سميرة عبد القادر أبو الحجاج»، 55 سنة، وإصابة كل من «محمود أحمد يوسف»، 46 سنة، بجروح قطعية متفرقة بالرأس مع كدمات مختلفة بالجسم، و«مصطفى محمود أحمد»، 12 سنة، بجروح وكدمات بالقدمين، و«محمد حسن مرغني»، 57 سنة، بكدمات وجروح بالجسم، و«محمد شحات عبد الحميد»، 30 سنة، باشتباه كسر الذراع الأيسر وجروح متفرقة بالجسم، و«مصطفى هنداوي أحمد»، 23 سنة، بجروح وكدمات بالجسم، و«عبده عبد القادر عبد الباقي»، 50 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«عبده محمد عبد الله»، 65 سنة، باشتباه كسر بالفقرات.

تم تسليم الجثة إلى ذويها، بعد تصريح النيابة العامة بدفنها، لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.