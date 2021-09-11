عبير لطفي: مهرجان «إيزيس» لن يشهد مسابقة في النسخة الأولى بسبب كورونا

قالت الفنانة المسرحية عبير لطفي، رئيس مهرجان إيزيس، إن فكرة المهرجان جاءتها لأنها تحب المسرح، لذلك فكرت في أن تحتفي به من خلال المهرجان، على أن يكون مخصصًا للمرأة وقضاياها.

تابعت، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة «CBC»، أن اسم المهرجان «إيزيس» يعود لتاريخنا المصري القديم، فـ«إيزيس» تمثل الأم المحبة والقوية والمرأة التي تحارب الظلام، مشيرةً إلى أن نسخة العام الجاري لن يكون بها مسابقة بسبب جائحة كورونا، وستنظم احتفالية فقط تحت رعاية وزارة الثقافة التي تقدم دعمًا لوجيستيًا، وكذلك المراكز الثقافية الأجنبية التي قدمت دعمًا عبر إحضار الفرق من بلادها.

عبير لطفي: شركة خاصة تتحمل إقامة لضيوف المهرجان

ولفتت إلى أن هناك شركة خاصة قدمت الإقامة لضيوف المهرجان، ولا يوجد أي دعم مادي آخر، موضحةً أنه سيكون هناك عروض من اليابان وروسيا وهولندا وسوريا والأردن والصين على مسارح عديدة، كما أن الحضور مجانًا.

وواصلت أن فرقًا مستقلة وأخرى تابعة للدولة ستشارك في المهرجان وتقدم عروضًا عديدة، منها مسرحية «كارمن»، وكذلك مسرحية «هنا القاهرة» وهي إنتاج مستقل مع الجامعة الأمريكية، متابعةً أن المسرحية تناقش قضايا المجتمع وليس المرأة بحد ذاتها ولكن صانعة المسرحية سيدة، حيث يركز المهرجان على المرأة سواء بالمشاركة أو صناعة العمل.

سوسن بدر رئيس شرف الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس

ويتكون مجلس أمناء مهرجان إيزيس من النجمة سوسن بدر رئيس شرف الدورة التأسيسية، عبير لطفى رئيس المهرجان، الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان، المخرجة عبير على مديرة المهرجان، السفيرة مشيرة خطاب عضوا، المخرج خيري بشارة عضوا، الإعلامية مشيرة موسى عضوا، الناقدة عبلة الرويني عضوا، المخرج سعيد قابيل عضوا، نورا أمين المستشار التأسيسي، ورامي عبد الرازق المستشار الفني.

يشار إلى أن «الستات مايعرفوش يكدبوا» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.