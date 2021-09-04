الأربعاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

تعقد إدارة مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر والنصف ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر، لإعلان تفاصيل دورته التأسيسية «دورة فتحية العسال»، المقرر عقدها خلال الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الثقافة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وتتولى رئاستها الشرفية الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

يحضر المؤتمر مؤسسة المهرجان ومديرتاه ومجلس الأمناء

تحضر المؤتمر الصحفي المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي صاحبة فكرة المهرجان ومؤسسته ورئيسته، ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير على، كما يشارك فيه عدد من أعضاء مجلس الأمناء، الذي يضم كلًا من الفنان فتحي عبد الوهاب والمخرج خيرى بشارة والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل.

ويشهد إعلان تفاصيل العروض المسرحية المشاركة من مصر والدول العربية والأجنبية، ويصل عددها إلى أكثر من 15 عرضًا بالإضافة إلى تفاصيل الورش والندوات والفعاليات الموازية، والاحتفاء بالمكرمات الستة اللاتي سبق الإعلان عنهن وهن اسم الفنانة الراحلة شويكار، والدكتورة هدى وصفي، والمخرجة عفت يحيى، والدكتورة نجاة علي، والفنانة الراحلة إيمان صلاح الدين من مصر، والفنانة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، كما سيتم إعلان المكرمة السابعة في هذه الدورة من المهرجان وهى من إحدى الدول الأجنبية.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمراكز الثقافية الأجنبية البريطاني والروسي وجوتة والتحرير لاونج، والسفارة الهولندية، وإيفنت هاوس، ومركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية وتجمع تماسي للفنون الادائية واستوديو عماد الدين و مسرح روابط وجمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت وكلتوجراف وجمعية يهمني الانسان.