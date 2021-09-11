الأوراق المطلوبة للدراسات العليا بالجامعات.. منها القاهرة والإسكندرية

آلاف الطلاب يتخرجون سنويا، ويحرص العديد منهم على استكمال الدراسات العليا، لرفع الدرجة العلمية أو الاستمرار في سلك التدريس بـالجامعات الحكومية أو الخاصة، لذا ترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية، الأوراق المطلوبة لبدء الدراسات العليا بعدد من الجامعات منها القاهرة والمنصورة وحلوان عين شمس، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

الدراسات العليا جامعة الإسكندرية

وأشارت جامعة الإسكندرية إلى عدد من الأوراق المطلوبة والمستندات، التي يجب على الطالب أن يستوفيها في إدارة الدراسات العليا وهي:

- تقديم شهادة الثانوية العامة.

- تقديم شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.

- تقديم السجل الدراسي لسنوات الدراسة الجامعية.

- تقديم شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

- تقديم بيان حالة دراسية بمرحلة الماجستير.

- تقديم شهادة الميلاد.

- تقديم صورة الرقم القومي.

- تقديم الموقف من التجنيد.

- تقديم عدد 6 صور فوتوغرافية.

- تقديم طـلب التحاق بالدراسة.

- تقديم نموذج بيانات طالب (س1).

- تقديم استمارة قيد الطالب (استمارة رقم 2 دراسات عليا).

- تقديم إقرار بعدم قيد أو شطب أو التحاق الطالب لأي درجة جامعية من قبل.

- تقديم إقرار المستوى اللغوي والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL).

الدراسات العليا جامعة عين شمس

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة عين شمس، فإن هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لتسجيل درجتي الماجستير والدكتوراة وهي:

1- ملف بمبلغ 150 جنيهًا + 50 جنيهًا للدليل.

2- تقديم شهادة البكالوريوس (لتسجيل درجة الماجستير).

3- شهادة البكالوريوس + شهادة الماجستير (لتسجيل درجة الدكتوراة.)

4- تقديم شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

5- تقديم شهادة «تويفل» بدرجة 500 درجة للدكتوراة علمي وأدبي 450 درجة ماجستير علمي وأدبي.

6- تقديم بيان الحالة أصل + 2 صورة.

7- تقديم موافقة جهة العمل على التسجيل وبالنسبة للهيئة المعاونة بالكلية موافقة مجلس القسم على التسجيل.

8- تقديم خطة البحث أصل وصورة عربي+ أصل وصورة إنجليزي، موقعين من المشرفين للماجستير والدكتوراة علمي وأدبي.

9- تقديم عدد 2 استمارة تسجيل من إدارة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه علمي وأدبي.

10- تقديم عدد 2 صور شخصية + صورة البطاقة (الرقم القومى ) للماجستير والدكتوراه علمي وادبي.

11- تقديم ملف لحفظ الأوراق، يتم استكمال وتسليم الأوراق قبل ميعاد لجنة الدراسات العليا الأحد الأخير من كل شهر بحد أقصى خمسة أيام.

الدراسات العليا جامعة القاهرة للطلاب الوافدين:

- تقديم المؤهل الدراسي الحاصل عليه الطالب معادل من المجلس الأعلى للجامعات.

- تقديم خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها، موضحا به جهة التمويل والعام الجامعي المراد الدراسة به والدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة و الخطاب موجه لعميد الكلية.

- تقديم إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحاً بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها.

- تقديم جواز السفر ساري الصلاحية لمدة عام كامل.

- تقديم ما يفيد بخلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد والتسجيل للدارسين.

- تقديم شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين في المجال الطبي.

- يجب ملء عدد (3) استمارات بيانات بالكلية.

- يجب ملء عدد (3) استمارات معلومات بالكلية.

- تقديم عدد 4 صور شخصية.

- تقديم ملف للحفظ.

- تقديم تقديرات السنوات الأربع للبكالوريوس.

- الدبلوم أو التمهيدى قبل الماجستير، وبعد استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة يتم استيفاء استمارة المعلومات من (أصل + 3 صورة) موقعاً عليها من الطالب.

الدراسات العليا جامعة القاهرة للطلاب المصريين:

في البداية يجب على الكليات إرسال إستمارات بيانات الطلاب لادارة الدراسات العليا بالجامعة وهي كالآتي:

1. تقديم شهادة الماجستير المؤقتة بالتقدير المطلوب (للمتقدمين للدكتوراه).

2. تقديم شهادة البكالوريوس المؤقتة بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بالدبلوم أو الماجستير.

3. تقديم بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة.

4. تقديم شهادة الميلاد أو المستخرج رسمى منها.

5. تقديم صورة بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي).

6. تقديم عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم.

7. تقديم موافقة جهة العمل على القيد والدراسة.

8. تقديم موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أوحسب نص اللائحه الداخلية للكلية).

9. تقديم شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيا).

10. تقديم موافقة القوات المسلحة للمجندين.

11. تقديم موافقة شؤون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).

الدراسات العليا جامعة حلوان

كما وضعت جامعة حلوان وفقا للموقع الرسمي لها مجموعة من الشروط وهي:

1- تقديم بيان تقديرات.

2- تقديم أصل شهادة الميلاد.

3- تقديم شهادة المؤهل + معادلة لخريجي الجامعات غير الحكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

4- تقديم صورة البطاقة الشخصية.

5- تقديم عدد (6) صور شخصية.

6- تقديم الموقف من التجنيد للذكور.

7- تقديم شهادة حسن سير وسلوك.

8- تقديم موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.