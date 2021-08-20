أسعار ومواعيد الفحص الذاتي لرسائل الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية

يعد الفحص الذاتي لرسائل الماجستير والدكتوراه من أهم المطالب في جامعة الإسكندرية، ما استلزم تخصيص وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة، لهذا الغرض، عن طريق الحجز المسبق وهو الأمر الذي قررت الوحدة إلغاءه، مع إعلان أسعار الفحص لعدد من الفئات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار ومواعيد الفحص الذاتي لرسائل الماجستير والدكتوراه في وحدة المكتبة الرقمية التابعة لجامعة الإسكندرية والتي يحتاجها كافة الطلاب المسجلين للدراسات العليا في كليات الجامعة.

خطوات الفحص لرسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الإسكندرية

- طباعة واستيفاء خطاب موافقة هيئة الإشراف الموقرة على تقدم الطالب بفحص النزاهة الأكاديمية للرسالة في صورتها النهائية.

- طباعة واستيفاء الإقرار القانوني بدقة متناهية، و يتم توقيع الإقرار أمام اخصائي المكتبة الرقمية سواء من قبل الطالب أو أحد أعضاء هيئة الإشراف فقط.

- إرسال النص الكامل للرسالة «من صفحة العنوان حتى آخر صفحة في الرسالة بصيغة Word DOCX» على البريد الإلكتروني المخصص للفحص والذي سوف تحصل على بياناته خلال المقابلة.

مواعيد خدمة الفحص الذاتي لرسائل الماجستير والدكتوراه

وأكدت الدكتورة آلاء جعفر الصادق، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، في بيان، أنه تيسيرًا على طلاب الماجستير والدكتوراه وعلى من يرغب منهم في فحص رسالته ذاتيًا قبل تقديمها للفحص الرسمي، فقد تقرر ما يلي:

- يمكنهم التقدم بطلب الفحص الذاتي دون حجز مسبق في أي وقت من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة ونصف صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

- يتم إرسال تقرير النزاهة على البريد الإلكتروني للطالب خلال 24 ساعة فقط من تقدمه بطلب الفحص.

القيمة المالية للفحص الذاتي لرسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الإسكندرية

- طالب مصري/ وافد من داخل الجامعة (ماجستير - دكتوراه): 250 جنيهًا مصريًا لا غير.

- طالب مصري من خارج الجامعة (ماجستير - دكتوراه): 400 جنيه مصري لا غير.

- طالب أجنبي من خارج الجامعة (ماجستير - دكتوراه): 80 دولار لا غير، مع مراعاة الوحدات الزائدة - إن وجدت - طبقًا لقرار مجلس الجامعة.