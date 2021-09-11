نظام الانضباط الوظيفي في السعودية يقر معايير جديدة لتقييم العاملين

بغرض تحسين جودة العمل، أُقر نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية، وتضمَّن معايير جديدة لتقييم الموظفين والعقوبات وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز ومعايير التنافس العادلة، ووافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الانضباط الوظيفي بداية سبتمبر الجاري، بعد موافقة مجلس الشورى في أواخر مايو الماضي، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي فى السعودية.

معايير جديدة لتقييم الموظفين بنظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية

وينص نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية على توحيد العقوبات على الموظفين أيًّا كانت مراتبهم، بما يمنح الوزير المختص خيارات كثيرة بشأن تحديد العقوبة المناسبة، فضلًا عن حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام.

ويفصل نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية حسن أداء الموظف ووضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، مع التزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ويضمن النظام للدولة تفادي أي خلل سابق بشأن الأدوات التنظيمية الحالية.

توقعات بإجراء تقييم الأداء الوظيفي للموظفين في القطاع الحكومي كل 3 أشهر

فى هذا السياق، قال المستشار في الموارد البشرية رضوان الجلواح، إنه يتوقع إجراء تقييم الأداء الوظيفي للموظفين في القطاع الحكومي وفقا لنظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية كل 3 أشهر أو 6 أشهر بدلًا من التقييم السنوي.

وأضاف الجلواح أنه يصعب إعداد تقييم سنوي للموظفين الحكوميين الذين يتجاوز عددهم مليون موظف، وبالتالي قد يكون التقييم ربع أو نصف سنوي، ومن خلال هذا التقييم قد يكون هناك ترقيات ومكافآت أو عقوبات وإنذارات، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية.

وتابع الجلواح أنه مع النظام الجديد فإن القطاع الحكومي تحول إلى شبه قطاع خاص، لافتا إلى أن الموظف قد يتعرّض إلى حرمان من العلاوة السنوية والترقية، فعلى قدر إنتاجية الموظف وانضباطه الوظيفي تكون علاوته وترقياته.

ولفت المستشار في الموارد البشرية خلال برنامج «من السعودية» على القناة السعودية‬⁩، إلى أنه إذا كان هناك اعتراض على درجة التقييم يمكن للموظف رفع تظلم للمسؤول الأعلى من مديره المباشر وصولًا إلى الوزير، مؤكدًا أن أحد أهم أسباب وجود نظام للانضباط الوظيفي فى السعودية هو إخلال وتقصير واضح لبعض الموظفين في جهات حكومية ظهر في بعض جولات قياديين ومسؤولين وعدم التزامهم بوقت العمل.