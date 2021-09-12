سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 12-9-2021

بالتزامن مع قرب انتهاء موسم الزواج الصيفي، الا أن هناك قطاع كبير من المواطنين لا ذال يهتم بالمعدن الأصفر بمختلف أعيرته، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر رواجًا وانتشارًا في مصر، حيث يشتريه العديد من الأشخاص لإهدائه للآخرين أو لادخاره.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 895 و897 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 783 و785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 671 و673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,264 إلى 6,280 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر، نحو 903.10 جنيه، 57.49 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 790.23 جنيه، 50.30 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 677.34 جنيه، 43.11 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وفي سياق متصل، شهد المعدن الأصفر منذ بداية العام الجاري حالة من التذبذب، بفضل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأرجع خبراء الذهب هذا إلى تهافت المستثمرين نحو الاستثمار في المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن ضد الانهيارات الاقتصادية، إلا أنه مع عودة الحياة الطبيعية ببطء، بدأ تراجع المعدن النفيس بشكل بطيء، ومع ذلك يجد خبراء الاقتصاد صعوبة في توقع حركة الذهب خلال المستقبل القريب.