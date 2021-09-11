دفتر عزاء على «فيسبوك» بعد مصرع طبيب تحت عجلات قطار بالشرقية

أثار خبر مصرع طبيب شاب صدمه قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي تحول إلى دفتر عزاء، حيث انهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيد الراحل بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

مديرية الصحة تنعي وفاة الطبيب الشاب

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية بياناً نعت فيه الطبيب الراحل، جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفي القنايات المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الزميل الشاب الدكتور عبد الرحمن محمد، طبيب الأسنان بمستشفى القنايات المركزي، الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر حادث أليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

بلاغ بمصرع طبيب شاب في حادث قطار

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً في وقت سابق اليوم السبت، يفيد بمصرع «عبد الرحمن محمد»، طبيب أسنان، بعدما دهسه قطار أثناء عبوره السكة الحديد قرب مصنع الزيت والصابون في مدينة الزقازيق، حيث توفى في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان.

حزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطبيب

وكتب العديد من رواد مواقع التواصل منشورات نعوا خلالها الطبيب الراحل، وكتب أحد المتابعين: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، اللهم أنزل السكينه والصبر على قلب أهله وذويه الصبر والسلوان يا رب العالمين».

وأضاف آخر: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، يارب وموتى المسلمين جميعاً، ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».