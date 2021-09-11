«التعاون الدولي»: حريصون على دعم أهداف «التنمية المستدامة»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن «رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعمال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى تؤكد التزام الدولة، وإيمانها بضرورة العمل المشترك للمضى قدُماً نحو تحقيق التنمية، ودعم جهود المجتمع الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم أجندة أفريقيا 2063، بالدور الريادى لمصر وسعيها لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب». وأوضحت «رانيا»، فى بيان، اليوم، أن المنتدى عُقد فى وقت مفصلى للغاية، حيث ما زال العالم يعانى من تداعيات «كورونا»، ويسعى للتغلب عليها فى محاولة لتحقيق تعافٍ أخضر ومستدام، وأنه ناقش العديد من الموضوعات الملحة على أجندة التنمية الدولية فى سبيل وضع آليات التعافى بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستسعى بعلاقاتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين إلى تفعيل ما توصل إليه المنتدى من توصيات تسهم فى تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وأيضاً دعم تكامل الجهود التنموية الإقليمية سواء بآليات التعاون الثلاثى أو التعاون بين بلدان الجنوب، وكذا تبادل الخبرات والتجارب.

جدير بالذكر أن المنتدى عُقد تحت رعاية الرئيس، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء «التعاون الدولى، القوى العاملة، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، الصحة، البيئة، الاتصالات، النقل، التضامن، الزراعة، الصناعة». وشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلى الحكومات من قارات أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.