بدأت اليوم.. إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بدمياط الجديدة

مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية، داخل المدن الجديدة، يتسابق المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، في الذهاب إلى مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعد ذلك، ينتظر المتقدمون للحجز، موعد إعلان الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة.

إجراءات استلام الوحدات السكنية بدمياط الجديدة

وتأتي بعد ذلك مرحلة الاستلام، والتي تتطلب عددًا من الإجراءات، تتمثل في أن يتوجه المواطن الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما يتوجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.

وفي حالة وجود أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو صيانة داخل الوحدة، يتوجب على العميل الذهاب إلى الجهاز الذي تنتمي له الوحدة السكنية، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة السكنية.

وبدأ جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، في تسليم دفعة جديدة من مشروع «سكن مصر»، بإجمالي 22 عمارة من 73 عمارة بالمجاورة 33 بالحي السادس مسلسل 3 بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية، ويستمر تسليم الوحدات السكنية، داخل مدينة دمياط الجديدة، حتى يوم الأربعاء 13 أكتوبر المقبل.

وتطرح وزارة الإسكان، وحدات سكنية عدة، داخل عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، من حين لآخر، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتُخصص الوحدات السكنية أحيانا إلكترونيا «أون لاين» عن طريق قرعة عشوائية، كما يتم تخصيص الوحدات وفقا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.