رئيس التحرير

محمود مسلم

اليوم.. بدء تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة دمياط الجديدة

يستمر التسليم حتى يوم الأربعاء 13/10/2021

كتب:

منة عبده
05:43 ص | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

يستعد جهاز مدينة دمياط الجديدة، لتسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"، بإجمالى ( ٢٢ عمارة ) من 73 عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة 33 بالحي السادس مسلسل 3 بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية، وذلك بداية من اليوم الموافق الأربعاء 1/9/2021، وحتى يوم الأربعاء 13/10/2021. 

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة.

مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

- تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأربعاء 1/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم الخميس 2/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 15، يوم الأحد 5/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الإثنين 6/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 17، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 8/9/2021.

- تخصيص يوم الخميس 9/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

- تسليم وحدات العمارة رقم 19، يوم الأحد 12/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 13/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 14/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 15/9/2021.

- تخصيص يوم الخميس 16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

- تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 19/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الإثنين 20/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 21/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 26 يوم الأربعاء 22/9/2021.

- تخصيص يوم الخميس 23/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

- تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 26/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 27/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 28/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 29/9/2021.

- تخصيص يوم الخميس 30/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

- تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 3/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 4/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 5/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 6/10/2021.

- تخصيص الأيام من الإثنين 11/10/2021، وحتى الأربعاء 13/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

اقرأ المزيد:

رئيس «دمياط الجديدة» يتابع استعدادات تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر»

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» بـ«دمياط الجديدة» 1 سبتمبر

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 جامعة الأزهر فرع دمياط الجديدة

المجتمعات العمرانية تطرح قطع أراض بأنشطة استثمارية في دمياط الجديدة

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات في مدينة دمياط الجديدة

انطلاق فعاليات مبادرة «مصر بلا غرقى» من شاطئ دمياط الجديدة «صور»

حملة مكبرة لمنع التكاتك ومطاردة النباشين في دمياط الجديدة 