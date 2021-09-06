وزير الإسكان: تنفيذ 93% من عمارات «سكن مصر» بمدينة الشروق

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب «105 عمارات»، ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق، وجاري الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 93%.

زراعة الأشجار كثيفة الظل داخل المربعات السكنية

وأضاف «الجزار» أنه جاري الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، متضمناً أعمال المرافق والطرق تمهيداً للإعلان عن اكتمال المشروع في صورته النهائية.

وتفقد المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الأعمال الأخيرة بالمشروع، برفقه مسؤولي الجهاز، ووجه بزراعة الأشجار كثيفة الظل داخل المربعات السكنية بهدف حماية المارة وسكان المنطقة مستقبلاً من حرارة الشمس، وتوزيع الأشجار بساحات انتظار السيارات، كما وجه بسرعة استكمال عناصر تنسيق الموقع العام داخل كل مربع سكني، من إنارة وزراعة بأعلى جودة لظهور المشروع بالمظهر اللائق بمدينة الشروق.

بشارة: بدء تنفيذ خطة مواجهة الأمطار وتشكيل فرق عمل التشغيل والصيانة

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه جرى البدء في تنفيذ خطة مواجهة الأمطار وتشكيل فرق عمل التشغيل والصيانة الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول، حيث جرى إعداد خطة عاجلة لتطهير غرف صرف الأمطار.

وأوضح «بشارة»، أنه تجري مراجعة الأدوات والمعدات استعداداً لمواجهة الأمطار والتعامل مع آثارها بهدف عدم تأثر المرافق العامة نتيجة سقوط الأمطار، مع رفع درجة الاستعداد قبل وأثناء الموعد المتوقع.​