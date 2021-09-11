بعد 20 عاما.. خالد شيخ محمد مدبر هجمات 11 سبتمبر قيد انتظار المحاكمة

بعد 20 عاما من هجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت برجي التجارة العالمي، بدأت مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، اليوم السبت، بدق جرس والوقوف لدقيقة صمت حداد على أرواح الضحايا، تزامنا مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، فيما لا يزال مدبر هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد قيد انتظار المحاكمة.

خالد شيخ محمد يقبع في زنزانة في معتقل جوانتانامو

ورغم مرور 20 عام على هجمات 11 سبتمبر، لا يزال خالد شيخ محمد، مدبر هجمات سبتمبر، يقبع منذ 15 عاما في زنزانة، في معتقل جوانتانامو، الخاضع لأشد التدابير الأمنية، قيد انتظار المحاكمة، حيث إنه لم يحاكم منذ ذلك الحين ولم تصدر بحقه أية أحكام.

وينتظر خالد شيخ محمد في المعتقل في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا، لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العسكرية التي يُفترض أن يمثل أمامها تقبل باعترافاته، أو أن التعذيب الذي خضع له على أيدي عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» أثناء سجنه يجعل هذه الاعترافات غير مقبولة من القضاء وفقا لقناة «العربية».

أبرز المعلومات عن خالد شيخ محمد

- يبلغ من العمر 56 عاما.

- خالد شيخ محمد باكستاني نشأ في الكويت.

- خريج جامعة أمريكية.

- كان يعمل موظفا في مطلع التسعينيات.

- ولم يلتحق في البداية بتنظيم القاعدة.

- اعتقل في مارس 2003 في باكستان وتم نقله إلى سجون سرية في بولندا.

- معروف لدى العامة من خلال الصورة التي التقطت له ليلة القبض عليه عام 2003 ويظهر فيها مشعث الشعر يرتدي قميصا داخليا أبيض.

- بعد نقله إلى جوانتانامو في سبتمبر 2006 أعلن أمام المحكمة العسكرية «كنت مسؤولا عن عملية 11 سبتمبر من الألف إلى الياء».

- ظهر هذا الأسبوع هزيلا، حين مثل بلحية طويلة يطغى عليها الشيب وعمامة زرقاء أمام المحكمة العسكرية في جوانتانامو للمرة الأولى منذ عام ونصف.