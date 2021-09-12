ممرض واقعة «اسجد لكلبي»: أنا منهار وأفكاري بتروح لحاجات كتيرة

قال عادل سالم، الممرض صاحب واقعة الإهانة من طبيب جامعة عين شمس، صاحب واقعة «اسجد لكلبي»، إنه أدلى بكل تفاصيل الواقعة في التحقيقات التي جرت بالأمس، موضحًا أنه وقت الواقعة لم يكن قادرًا على الحديث، إذ كان كل تفكيره كيفية الخروج من هذا الموقف السخيف، «أنا راجل بسيط جدًا وبحب شغلي جدًا، ووقت الواقعة مكنتش أقدر أعمل حاجة، لأن اللي حصل كان من أستاذي، فكنت بفكر بس أخرج من الموقف ده».

لم يكن يعلم أنه يتعرض لمثل هذه الواقعة

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه لم يكن يعلم أنه يتعرض لمثل هذه الواقعة، وما حدث هو أن الطبيب استدعاه، «كنت فاكره عاوزني في شغل، لحد ما فوجئت باللي حصل، وتم إغلاق الباب علي، ولم أستطع الخروج، كان فيه حد واقف لي على الباب منعني من الخروج»، موضحًا أنه فوجئ بالواقعة وكان يريد الخروج من الموقف بأي شكل.

تواصل مع الطبيب صاحب واقعة الإهانة

وأوضح الممرض عادل سالم، أنه لم يكن يعرف أنه يتم تصويره، ولكنه فوجئ بشخص يخبره بأنه رأى الفيديو، «قالي شوفت الفيديو، فكرته بيهزر وقفلت السكة في وشة، مكنش هزار ودخل معايا في الواقعة على طول وقلي إزاي تقول على الكلب بتاعي كده؟! والحكاية دي حصلت من ستة اشهر، أنا ولادي عندي بالدنيا ومش عايز أتكلم كتير في الموضوع ده وأنا أدليت بأقوالي في التحقيقات النهاردة»، موضحًا أنه تواصل مع الطبيب صاحب واقعة الإهانة.

لميس الحديدي توجه رسالة للممرض

وتابع: «الدكتور قالي الموضوع بسيط يا عادل لا تقلق ولما وجدته في التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون تعرضت لانهيار، أنا مش عارف أخرج من البيت ولا عارف أمشي وأفكاري بتروح لحاجات كتيرة»، وقاطعته الحديدي قائلة: «لا أرجوك إرفع راسك فوق أنت راجل محترم بلاش الأفكار السودة دي أنت لم تخطئ، والمخطئ هو اللي يستخبى في البيت ويخاف مش إنت، إنت محترم ولا حد يتكسف منك».