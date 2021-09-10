ممرض «اسجد لكلبي»: الفيديو كان هزار من 6 شهور.. ونشره دمر مستقبل بنتي

قال الممرض عادل سالم، ضحية واقعة فيديو طبيب السجود للكلب إن الفيديو جرى تصويره دون علمه، ولم يتعد مجرد «هزار وتهريج» بينه وبين الطبيب الذي يعمل معه منذ 15 عاما، مشيرا إلى أن نشر الفيديو أطاح بمستقبل ابنته المحامية التي كانت تحلم بدخول كلية الشرطة.

وأضاف الممرض لـ«الوطن» أن ما حدث كان أمرا مرهقا جدا لنفسيته وأعصابه وأنه فوجئ برد فعل الطبيب وقت الواقعة التي تعود لـ6 أشهر، حيث كان الحديث عن شراء كلب بـ30 ألف جنيه، وما حدث كان ارتجاليا، وأنهما تعودا على الـ«هزار»، ولكن ما حدث خرج عن النص ونشره أساء للطبيب وله في وقت واحد.

وتابع أنه لم ينم منذ ظهور الواقعة، لأن المنظر مهين جدا، موجها الاعتذار لأبنائه لأنه قبل بذلك من أجل المحافظة على «أكل عيشه».

جار ممرض القلج ضحية فديو اسجد لكلبي: ما حدث مهين ومشين

فيما قال محمود مسعد من قرية القلج مركز الخانكة، وجار الممرض عادل سالم ضحية فيديو طبيب السجود للكلب في القرية ان الواقعة وتداول الفيديو سبب للممرض وأهالي القرية صدمة نفسية كبيرة تسببت في استياء أهالي القرية بالكامل وتصامنهم مع ابن القرية وجارهم المظلوم الذي تعرض لأبشع أنواع العنصرية والإساءة، مشيرًا إلى أن جاره يعيش حالة حزن شديدة وانهيار منذ ظهور فيديو الواقعة الذي كان له تأثير سلبي عليه وأسرته.

وأضاف «مسعد» لـ«الوطن» أن جاره الممرض في حالة ذهول ولكن أهالي ومحاميي القرية أكدوا له تضامنهم معه لرد اعتباره واعتبار القرية بعد تهجم الطبيب علي الذات الإلهية، من خلال أمره بالسجود لكلبه، مشيرًا إلى أن هذه الإساءة والأفعال التي خرجت من الطبيب مهينة ومشينة وإساءة بالغة لأهالي قرية «القلج» العريقة.

جار ممرض السجود للكلب: الواقعة إساءة للعقيدة والوطن

وأضاف أن هذه الإساءة ليست لشخص بقدر ما هي إساءة للعقيدة ولعائلات القرية بالكامل، ولإنسان وشخص مسالم جدا «يخاف على أكل عيشه»، ما دفعه للسكوت طوال هذه المدة، ولكن نشرها بهذه الصورة المشينة دمر حياته وأساء لأهالي القلج ومركز الخانكة ومحافظة القليوبية.