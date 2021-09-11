ممرض واقعة «السجود لكلب» باكيا: عايز الفيديو يتشال لأنه أذاني أنا وعيالي «فيديو»

كشف عادل سالم الممرض الذي تعرض لاعتداء من الطبيب، كواليس الواقعة، مشيرًا أن الواقعة حدثت منذ 7 شهور، حيث فوجئ بانتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، «كان صدمة ليا أني أشوف المنظر ده، ولو كان فيه حدود بينا مكنش فيه أي مشكلة خالص لكن لما لقيته على التلفزيون زعلت».

وأكد الممرض في تصريحات تلفزيونية، أن الفيديو كان تأثيره سيئا عليه وعلى أسرته «ولادي تعبوا وابني الصغير تعب وكلنا تعبنا، منظري مكنش كويس وعلى قريتي وأهلي وناسي».

وكشف الممرض، كواليس واقعة السجود للكلب: «كان عنده كلب وتوفي وأنا فوجئت بزعله عليه، وقالي حصل كذا كذا يا عادل، وأنا سخرت من الموضوع، والموضوع مش بالأهمية دي، كلب ومات عادي، ومعرفش في الكلاب ولا تمنها.. بعدها كان فيه كلب تاني جابه بمبالغ كبيرة، وأنا طبعا سخرت من الكلب التاني ده، وحصل الفيديو اللي حصل ده وأنا فوجئت بالكلام اللي بيتقال لي».

وأكد الممرض أن هذه الواقعة لم تحدث في مستشفى حكومي، ولكنها حدثت في مكان خاص، لافتًا أن الواقعة كانت «هزار» مضيفًا: «بنهزر بس مش بننشر الفيديوهات والمناظر دي».

وفسر الممرض سبب مجاراته للطبيب قائلًا: «كنت بجاري أموري عشان الدنيا تمشي وطبعا دي حاجة مش كويسة، وكتير اتكلمنا نمنع الحاجات دي وحاجات بسيطة ومفيش نشر ولا حاجات من دي خالص، وفي سياق المداعبة مش بتصوير وفيديوهات ونشر».

ولفت أنه تواصل مع الطبيب وطلب الجلوس معه ورد عليه الأخير بأن الأمور بسيطة، مضيفًا: «أنا مش عايز حاجة أنا عايز الفيديو يتشال لأنه سبب أذية ليا ولأولادي ولبلدي وأنا ماسك نفسي بالعافية وأنت متعرفش ولادي».

واعتذر الممرض، قائلا «أنا بعتذر لمهنة التمريض اللي أنا أسأت ليها وللناس»، وبكى قائلًا: «مش عارف أقول لحضرتك إيه».