محامي ممرض «اسجد لكلبي»: موكلي في طريقه لنيابة الوايلي.. ومش هيسيب حقه

قال وليد السروجي محامي الممرض الذي أجبره طبيب على السجود لكلبه وتأدية التحية العسكرية له في اتصال لـ«االوطن»، إنه وموكله متجهين الآن إلى نيابة الوايلي بعد استدعاء النيابة وفق تعليمات النائب العام، التي قررت الاستماع لأقوال الممرض عادل سالم ضحية الواقعة فيما جاء في الفيديو من إهانة وتعذيب نفسي له وتطاول من الطبيب علي الذات الإلهية، وأمر الطبيب للممرض بالسجود لكلب.

وأضاف «السروجي» أنه من المقرر خلال الساعات المقبلة بدء التحقيق رسميا في النيابة حول الواقعة التي هزت الرأي العام، مؤكدًا أن جميع أهالي قرية «القلج» بمحافظة القليوبية، متضامنين مع الممرض عادل سالم ولن يتركوه إلا بعد رد اعتباره.

المحامي : أهالي قرية الممرض لن يتنازلوا عن حقهم في إهانة الطبيب لهم

وأكد في أن جميع المتضامنين مع الممرض والرافضين للواقعة يطالبون بالانتصار للذات الإلهية بعد تطاول هذا الطبيب عليها، وكذلك طلبه تأدية التحية العسكرية من الممرض للكلب، وهو تطاول لا يمكن السكوت عليه، بالإضافة لتطاوله علي بلدة القلج مسقط رأس الممرض.

وأشار إلى أن الممرض عادل سالم شخص معروف عنه الأدب والاحترام، وما حدث إهانة كبيره له ولأبنائه، لافتًا إلى أن ابنته تخرجت في كلية الحقوق وكانت تنوي التقدم لكلية الشرطة، ولكن الفيديو والواقعة أطاحا بكل أحلامها، وابنه الثاني طالب في كلية التجارة الإنجليزي.

وواصل المحامي أن ما حدث من الطبيب من العيب في الذات الإلهية والتطاول عليها أذى كل من رآه، ويجب أن يأخذ القانون مجراه وتحقيق العدالة والقصاص العادل منه بالقانون ومعاقبته قانونيا على ما بدر منه من سب وقذف في حق الممرض وأهالي قرية القلج بالكامل.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداولوا مقطع فيديو لطبيب يجبر ممرضه على السجود للكلب الخاص به.