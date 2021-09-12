بنك ناصر يقدم حساب توفير بأعلى عائد شهري

جميع المواطنين يبحثون عن وسائل للادخار والتوفير للاستثمار بأموالهم أو لأطفالهم القصر، وحرص بنك ناصر الاجتماعي على توفير الخدمات المصرفية التي تلبي رغبات الأباء والأمهات واحتياجاتهم، ومنها حساب التوفير بالجنيه، الذي يوفر أعلى عائد بالسوق المصرفي بمصر، وفقا لما أعلنه بنك ناصر في بيان رسمي.

وجاء فى البيان الذي اطلعت «الوطن»، على نسخة منه، تفاصيل حساب التوفير بالجنيه المصري، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية المالية التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم.

تفاصيل حساب التوفير بالجنيه

- فتح حساب التوفير اعتبارًا من سن 16 عامًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- احتساب العائد بداية الشهر التالي لإيداع النقود مع حرية السحب والإيداع في أي وقت دون غرامات أو خصومات.

-يمكن الاقتراض بضمان الحساب.

- إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبة العميل.

- العميل بإمكانه إصدار بطاقة صرف «atm» لعملاء البنك، والتي يمكن استخدامها في عمليات الصرف النقدي من منافذ البنك ومن ماكينات الصارفات الآلية المرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات.

- يعد حساب التوفير بالجنيه المصري هو الحل الأمثل لاستثمار مدخرات العملاء كما يمكنهم الحصول على فائدة تنافسية على المدخرات الخاصة بهم.

الأوراق المطلوبة

أما عن الأوراق المطلوبة، لفتح الحساب فإنها تتمثل في:

صورة من بطاقة الرقم القومى سارية

إضافة إلى الرقم التأميني

شهادة ميلاد الأطفال

إمكانية الاستعلام عن أي استفسار عبر الخط الساخن لخدمة العملاء 16868

يذكر أن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري، سوف تنعقد الخميس 16 سبتمبر 2021، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تثبيت دام عدة أشهر، منذ ديسمبر 2020، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون أي تغير.

الاجتماع المنتظر عقده الخميس 16 سبتمبر المقبل، سيعقبه اجتماع لجان الإليكو، يوم 19 من نفس الشهر، لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع والحسابات المختلفة الخاصة بالتوفير بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية، وسط توقعات مصرفية بالإبقاء على أسعار الفائدة على هذه المنتجات المصرفية المختلفة دون أي تحريك صعودا أو هبوطا.