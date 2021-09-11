البنوك تستقبل الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري خلال أيام

كشفت مصادر مصرفية، استعداد البنوك العاملة في السوق المصرية، لاستقبال المواطنين الراغبين في الاشتراك والاستفادة من مبادرة التمويل العقاري خلال الأيام القليلة المقبلة.

نجاح اقتصادي

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة نظراً للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القـومي حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن أهمية هذا القطاع تأتي نتيجة مردوده الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

وأشارت المصادر إلى أنه على الجانب الاقتصادي يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة، ما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومي للدولة، أما على الجانـب الاجتماعي فإن تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور إيجابي خاصة في الحفاظ على الـسلام الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب تـوفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين.

مبادرة الرئيس السيسي

وأكدت المصادر أن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تهدف لتوفير الفرص للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطى الدخل، بهدف تسهيل الحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل، والمبادرة تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقارى التى تطرحها الدولة.

فائدة 3%

وبحسب المصادر فإن هذه المبادرة تُعتبر غير مسبوقة نظرًا لكونها بسعر فائدة 3%، وأطول فترة سداد على 30 عامًا، وهو ما لا تجده في أي مكان بالعالم، بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وحدات سكنية

وعن الشروط العامة للمبادرة قالت المصادر، إن تكون الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا، لمن دخلهم يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

متوسطو الدخل

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

أسعار الشقق

وبالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.