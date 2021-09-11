أسعار الفائدة في البنوك الحكومية.. 11% في الأهلي ومصر

يواصل القطاع المصرفي المصري، تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات الخاصة بالعملاء لتلبية كل احتياجاتهم مما يريدون الحصول عليه من خدمات مالية، وتعد الشهادات والقروض من أبرز الخدمات التي يبحث عنها العملاء، وهو ما دفع البنوك الحكومية إلى تقديم العديد من أنواع الشهادات والقروض بفائدة تصل إلى 11% في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الفائدة في بعض البنوك الحكومية والتي تصل إلى 11% في البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

-البنك الأهلي:

تصل أعلى فائدة في البنك الأهلي على الشهادات إلى 11% سنوياً (الشهادة البلاتينية) وآجالها 3 سنوات ويُصرف العائد شهريًا.

- بنك مصر:

يقدم بنك مصر شهادة (القمة الثلاثية) بعائد سنوي 11%، ويُصرف شهريًا لمدة 3 سنوات.

- بنك القاهرة:

يقدم بنك القاهرة شهادة بآجال 3 سنوات بفائدة 10.75% سنويًا على العائد ربع سنوي، و10.25% سنويًا على دورية العائد الشهري.

- المصرف المتحد:

يقدم المصرف المتحد شهادة بعائد سنوي يتراوح بين 11.25% للعائد ربع سنوي، و11% سنويًا للعائد الشهري.

- بنك التعمير والإسكان:

(شهادة التعمير) هي شهادة يقدمها بنك الإسكان والتعمير بعائد يصل إلى 11.25% للعائد نصف سنوي، و11% للعائد ربع سنوي، و10.75% للعائد الشهري.

البنك الزراعي المصري:

(شهادة الحصاد) هي شهادة يقدمها البنك الزراعي المصري، ذات آجال 3 سنوات بفائدة سنوية 11%، ويُصرف العائد شهريًا.

وكان البنك المركزى المصري ولجنة السياسات النقددية، قد قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للمرة السادسة على التوالي على مدار 8 أشهر، عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، و8.75% سعر الائتمان والخصم.

وأرجع البنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعًا طفيفًا، ليسجل 4.9% في يونيو 2021 مقارنة بـ4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.