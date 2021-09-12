القصة الكاملة لهجوم مطار أربيل الدولي: السر في الطائرات المسيرة

استهدفت طائرات مسيرة مفخخة، مطار أربيل الدولي الواقع في إقليم كردستان العراق، دون وقوع خسائر، وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم الواقع شمال العراق، استهداف المطار بطائرات مسيرة مفخخة، وقال في بيان مقتضب، إن الهجوم تم تنفيذه بواسطة طائرتين بدون طيار، ولم يتسبب في أي خسائر، فيما أكدت غرفة العمليات المشتركة في أربيل، اليوم، أنه لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على المطار.

قوات الأمن تقطع الطرق المؤدية إلى المطار

بدورها، قطعت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى المطار، وكثفت وجودها في محيط المطار، وأوقفت السلطات في الإقليم، الرحلات الجوية من «مطار أربيل» تحسبا لمزيد من الهجمات.

من جانبه، قال أوميد خوشناو، محافظ «أربيل» عاصمة إقليم كردستان العراق، في بيان مقتضب: «نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار».

وأوضح «خوشناو»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه، مضيفا إن أربيل لا تهتز وتبقى قوية، ومن يريد أن يجرب نفسه أمام شموخ أربيل سينكسر شموخه، وأربيل صاحبة إرادة وتبقى آمنة ومستقرة، بحسب تصريحاته.

بدوره، أعلن مصدر أمني عراقي، أن الهجوم كان يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في المطار، دون التمكن من إصابتها، موضحة لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي تصدت للهجوم.

وأسقطت قوات «التحالف الدولي» مسيرتين أثناء الهجوم على مطار أربيل، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

القنصلية الأمريكية في أربيل تطلق صفارات الأنذار

وقالت شبكة «رووداو» الإعلامية، إنه قبل وقوع الهجوم، قامت القنصلية الأمريكية في أربيل بإطلاق صفارات الأنذار، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى اعتقال المجموعة التي أطلقت المسيرات المفخخة على مطار أربيل، مشيرة إلى إن التحالف الدولي توقع حدوث هجوم بمسيّرات مفخخة على مطار أربيل.

وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن 3 صواريخ سقطت في محيط المطار، مشيرة إلى أن هناك انتشار أمني مكثف في محيط المطار على خلفية الهجومـ، فيما أشار شهود في وقت سابق، إلى سماع دوي 6 انفجارات.

وكانت مصادر أمنية عراقية، قالت في وقت سابق، إن المعلومات المتوفرة لدى السلطات تفيد بهجوم صاروخي استهدف محيط المطار ، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية، في وقت سابق، إلى سلسلة انفجارات هزت محيط المطار.

وتعرض المطار في أربيل، لهجمات متكررة خلال العام الماضي، فيما ألقي مسؤولون أمريكيون بمسؤولية الهجمات على فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأمريكية في العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.