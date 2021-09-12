الخارجية الجزائرية: خروج القوات الأجنبية من ليبيا يجب أن يكون منظما

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن خروج القوات الأجنبية من ليبيا يجب أن يكون منظما وألا يترتب عليه ضرب استقرار دول الجوار، وأوضح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أن بلاده حريصة على أمن واستقرار ليبيا، وتؤيد خروج كل القوات الأجنبية منها، للتأكد من أن الانتخابات ستجرى دون تأثير أجنبي، وللتأكد من أن ليبيا ستسترجع كل مواصفات الاستقلال والسيادة.

وأضاف «لعمامرة»، أن اجتماع دول الجوار الليبي جاء بناء على المواقف الواضحة التي أطلقها رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، فيما يخص ليبيا، ولسماع رأي الحكومة الليبية ولتتضافر الجهود تأييدا لحكومة الوحدة الوطنية وكان ناجحا، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر أن طرابلس خط أحمر، وستبذل كل جهدها من أجل نصرة الشعب الليبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القبض على صومالي متهم بإدارة شبكة منظمة تقود عمليات للهجرة غير الشرعية في ليبيا

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الليبية، القبض على صومالي متهم بإدارة شبكة منظمة تقود عمليات للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مكتب النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، إن عناصر «اللواء 444 قتال»، تمكنوا من ضبط وإحضار الوافد الصومالي ويدعى «حسن قيدي»، المتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيمالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.

وأضاف المكتب الليبي، أن «قيدي» تعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاقهم.

ووجه النائب العام الليبي، بمباشرة إجراء سماع شهادة الضحايا، ومواجهة المتهم بالأدلة القائمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي لها «قيدي»، داخل ليبيا وخارجها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

وفي تونس، تمكنت قوات خفر السواحل، أمس السبت، من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي من الغرق بالقرب من سواحل البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة وكانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.