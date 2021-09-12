تحذير أممي: العالم يتحرك في اتجاه خاطئ.. وتزايد الفقر وانعدام المساواة

حذرت منظمة الأمم المتحدة، من أن العالم يتحرك في الاتجاه الخاطئ ويواجه لحظة محورية، ما ينذر بانهيار النظام العالمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، إن العالم يتعرض لضغوط هائلة على كل الجبهات تقريبا، وكان فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بمثابة صيحة للاستيقاظ، بإبرازه فشل الدول في التجمع واتخاذ قرارات مشتركة لمساعدة الجميع في مواجهة حالة طوارئ عالمية تهدد الحياة.

وأضاف جوتيريش، أن هذا الشلل يمتد إلى ما هو أبعد من كورونا إلى الإخفاقات في معالجة أزمة المناخ والحرب الانتحارية على الطبيعة وانهيار التنوع البيولوجي وانعدام المساواة الذي يقوض تماسك المجتمعات، والتقدم التكنولوجي دون ضوابط تحمي من عواقبه غير المتوقعة.

جوتيريش: تزايد الفقر والجوع وانعدام المساواة بين الجنسين

وأشار المسؤول الأممي، إلى تزايد الفقر والجوع وانعدام المساواة بين الجنسين بعد عقود، والمخاطر الشديدة على حياة الإنسان والكوكب من الحرب النووية وانهيار المناخ، وما يسببه انعدام المساواة والتمييز والظلم من احتجاجات في الشوارع، في حين أن نظريات المؤامرة والأكاذيب تغذي الانقسامات العميقة داخل المجتمعات.

من جانبه، دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، ممثلي مجموعة العشرين بمنتدى الأديان في مدينة بولونيا الإيطالية إلى مواجهة الأصولية والتطرف عبر التعليم ومحو الأمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد البابا فرنسيس، أن الفقر والجهل يساهمان في العنف، كما ندد بمقتل حوالي 5000 شخص في مواقع دينية حول العالم على مدى السنوات الـ40 الماضية، مشيرا إلى أن الزعماء الدينيين يجب أن يخدموا الحقيقة وينددوا بالشر حتى عندما يرتكبه أتباع دياناتهم.