الأمم المتحدة تدعو لتوفير 11 مليار جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إلى تبنِّى خطة بهدف التوصل إلى زيادة معدل إنتاج اللقاحات المضادة لوباء كورونا حول العالم، وأشار خلال مشاركة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى، إلى ضرورة تبنِّى خطة لزيادة معدل إنتاج اللقاحات، ولفت «جوتيريش» إلى أنه من أجل تلقيح 75% من سكان العالم، يجب توفير 11 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يبرز أهمية رفع معدل الإنتاج.

وذكرت صحيفة «إيفيننج ستاندرد» البريطانية أن السلطات الصحية أعلنت شفاء أطول إصابة نشطة مسجلة لفيروس كورونا، وهى لمواطن يبلغ من العمر 72 عاماً، شُفى من إصابته التى استمرت نحو 305 أيام، بعد تناوله مجموعة من الأجسام المضادة.

وفى الولايات المتحدة، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها ستضيف تحذيراً إلى لقاحات «فايزر وموديرنا» بشأن حالات نادرة من التهاب القلب لدى المراهقين والشباب، وكان مسئول فى البيت الأبيض قد أعلن تعذّر تحقيق هدف الرئيس جو بايدن بشأن تطعيم 70% من الأمريكيين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا بحلول 4 يوليو، كما أظهرت دراسة حديثة أن جرعة واحدة من لقاح «فايزر» أو «أسترازينيكا» توفر نحو 60% من الحماية ضد العدوى لدى البالغين الذين تصل أعمارهم إلى 65 عاماً وأكثر.