رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة إلى إيران

بدأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى إيران، على رأس وفد حكومي كبير، بدعوة من الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

وقال الكاظمي، في تصريح له قبل مغادرة العراق، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وأوضح مكتب الكاظمي في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، مشيراً الى أن الزيارة ستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة وبحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها.

الكاظمي: العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة

وأشار الكاظمي، إلى أن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي، بعد يوم من مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية وإصابة 3 آخرون بجروح، في هجوم شنه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة وادي شبيجة التابعة لبلدة داقوق جنوب كركوك شمال العاصمة العراقية «بغداد».

وقال الرائد بالشرطة الاتحادية عباس الطائي لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن عناصر التنظيم الإرهابي هاجموا، أمس السبت، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، أحد مواقع الفرقة الخامسة في الشرطة، فيما اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي نائب «إبراهيم رئيسي»

وفي سياق آخر، وقبل أيام قليلة من اجتماع مصيري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يلتقي رئيس الوكالة، رفائيل جروسي، اليوم، نائب الرئيس الإيراني، رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب أبادي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس السبت، إن «جروسي»، الذي وصل البلاد مساء أمس السبت، و«إسلامي» سيصدران بيانا مشتركا.

من جانبها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن 3 مصادر مطلعة قولها، إن زيارة جروسي، جاءت بعد اتفاق بين الجانبين يسمح للوكالة بإعادة تركيب معدات مراقبة الأنشطة النووية واستئناف التحقيق في مواد نووية عثر على آثارها سابقا في بعض المواقع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، نفت مصادر مطلعة، لتلفزيون «برس تي في» الإيراني الرسمي، أن تكون للزيارة أي علاقة بالسماح بإعادة تركيب أجهزة مراقبة أو السماح بالوصول إلى معلوماتها، لا سيما في موقع كرج الذي تعرضت أحد أبنيته لهجوم عطل كاميرات المراقبة فيه قبل نحو شهرين ونصف الشهر.

وذكر تلفزيون برس الذي تديره الدولة في إيران على «تويتر»، أمس السبت، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتاح لها الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.