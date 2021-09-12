الشياطين الثلاثة قتلوا مسن المرج وسرقوا محتويات شقته

سفكوا دما حراما، وقتلوا مسن بريء، لا يقوى على الدفاع عن نفسه، إنهم الشياطين الثلاثة الذين دبروا حيلة خبيثة للايقاع بمدير مدرسة طاعن في السن، يسكن إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج، حتى استطاعوا الانفراد به وتقييده بالحبال، حتى يتمكنوا من نهب شقته وبضائع يتاجر فيها، في وقت متأخر تشير فيه عقارب الساعة إلى الثالثة فجرا.

أكد محضر الشرطة أن المتهمين راقبوا الرجل المسن لمدة تصل إلى شهر، بدافع سرقته، بعد علمهم بأنه يعيش وحيدا في شقته، بينما يسكن زوجته وابنته باحدى محافظات الصعيد.

كثرت الحيل لديهم للسرقة لكن استقروا في النهاية إلى حيلة تأجير شقة بالدور الأرضي في المنزل الذي يعيش فيه المجني عليه، وبالفعل قبل تنفيذ جريمتهم بحوالي 5 أيام وقعوا معه على عقد الإيجار بعد الاتفاق على أخذ مبلغ مالي بمثابة «خلو رجل»، بناء على رغبة مالك المنزل المفوض للعجوز بتولي شئونه في غيابه، كما جاء في محضر الشرطة.

مشاجرات بين المتهمين والمجني عليه

في اليوم الأول من انتقال المتهمين للعيش في المنزل كان معهم «بؤجة بها ملابسهم فقط دون أي أمتعة أخري»، طلبوا من المجني عليه أن يعطيهم فرصة لتدبير المبلغ بعد يومين، ومن هنا بدأت المماطلة وحدوث شجار بينهم، قبل أن يطلب منهم المجني عليه مغادرتهم من المكان، وذلك حسبما أفاد الجيران وشهود العيان.

تنفيذ الجريمة وسرقة المجني عليه

اتفقوا بالفعل على مغادرة المنزل، ولكن قبل ساعات قليلة من تنفيذ جريمتهم هاتفوا المجني عليه في وقت متأخر من الليل وطلبوا منه التصالح معهم واعطائه مبلغ من المال، بالفعل استعد المجني عليه لاستقبالهم حتى طرقوا عليه باب شقته فوجدوه في انتظارهم فعاجلوه بضربة في وجهه عند فتحه باب الشقة وكمموا فمه وكبلوا يديه فلم يستطع الدفاع عن نفسه لكن هددهم بالكاميرات الموجودة في الشقة سواء في الداخل أو الخارج، فلم يعيروه اهتمام وسرقوا أيضا الهارد الخاص بالكاميرات، كما ذكروا في تحقيقات النيابة العامة.

حبس المتهمين

بدأ اكتشاف الجريمة كان من خلال الجيران الذين يعيشون فوق شقة للمجني عليه، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور وفرغت الكاميرات واستطاعوا تحديد هوية المتهمين وبعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة وتم القبض عليهم، وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما اعترفوا تفصيليا بالواقعة، وقرر قاضي المعارضات صباح اليوم الأحد بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما.