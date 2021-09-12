مصرع شخص سقط في «حفرة» أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بجوار مسجد العطايسة بمدينة صدفا في محافظة أسيوط.

وفاة شخص أثناء التنقيب عن الآثار

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بسقوط شخص في حفر بمنزل بجوار مسجد العطايسة بمدينة صدفا.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والدفاع المدني وبالمعاينة والفحص، تبين وجود حفر بمنزل ملك «مصطفى خلف سليمان»، بجوار مسجد العطايسة التابعة لمركز صدفا؛ بغرض التنقيب عن الآثار، وسقوط «عبدالرحمن حسين علي»، 29 سنة، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام المتوفي بالمشاركة في أعمال حفر بغرض التنقيب عن الآثار، سقط داخل الحفرة وحاول المتواجدون بالمنزل انتشاله غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب انهيال التراب عليه؛ مما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى صدفا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

تعدد حوادث التنقيب عن الآثار

وشهدت محافظة أسيوط العديد من الحوادث، التي كان سببها «هوس الثراء السريع» عن طريق التنقيب عن الآثار، حيث شهدت منطقة «كوم عباس الفوقاني» التابعة لحي غرب أسيوط، انهيارا جزئيا لمنزل وتصدع منزلين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار، دون إصابات أو وفيات وجرى قطع المرافق عن المنازل وتشكيل لجنة لمعاينتها.

كما أخلت رئاسة حى غرب أسيوط، منزلا من خمسة طوابق، بعد تصدعه نتيجة التنقيب عن الآثار بمنطقة «درب الأسدي»، بحي غرب أسيوط.