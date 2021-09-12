عطل مفاجئ بالخط الأول للمترو من محطة غمرة حتى السيدة زينب

شهد الخط الأول لمترو الأنفاق، اتجاه حلوان، صباح اليوم الأحد، عطلًا مفاجئا، ما تسبب في تكدس الركاب على أرصفة المحطات من غمرة حتى السيدة زينب.

وحول تفاصيل الواقعة، كشف مصدر في شركة مترو الأنفاق، أنَّ العطل جزئيًا بالخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان»، باتجاه حلوان من محطة غمرة إلى السيدة زينب، موضحًا أنَّه جار العمل على إصلاح العطل، وإعادة حركة مسير القطارات مرة أخرى، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ الدفع بقطارات إضافية عقب إصلاح العطل، لتخفيف الزحام من على أرصفة المحطات.

الدفع بقطارات إضافية عقب إصلاح العطل لتخفيف الزحام

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ العطل الجزئي المفاجئ في الخط الأول للمترو، أدى إلى حدوث زحام رهيب على أرصفة المحطات، وداخل عربات القطارات، مؤكّدًا أنَّه تمّ نشر فرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة محطات الخط الأول، للتعامل مع الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها، لضمان انتظام مسير حركة القطارات.

نشر فرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة محطات الخط الأول

ونوه المصدر، إلى أنَّ جميع القطارات العاملة بخطوط المترو تخضع لصيانات دورية شاملة، لضمان عدم تعطل حركة مسير القطارات، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ إصلاح العطل فورًا، وسيتمّ إعادة حركة مسير القطارات لطبيعتها مرة أخرى، لافتًا إلى أنَّ الشركة تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

إجراءات صارمة داخل جميع محطات المترو للوقاية من تفشي كورونا

ومن جهته، أكّد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، أنَّ غرفة اعلمليات المركزية بالشركة تتابع سير حركة مسير القطارات، لحظة بلحظة، للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أى أعطال، موضحًا أنَّه في حال وجود عطل سيتمّ التعامل معاه فورًا، لإعادة حركة مسير القطارات لطبيعتها، مبينًا أنَّ هناك إجراءات صارمة تتمّ داخل جميع محطات مترو الأنفاق، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.