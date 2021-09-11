الصحة تحذر من «وصفة كورونا»: قد تسبب التهابات في الرئة

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، على ضرورة إجراء حزمة من التحاليل والفحوصات لمن يُعاني من أعراض فيروس كورونا مثل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة التي لا تستجيب للمخفضات، أو تكسير في الجسم أو آلام مبرحة في المفاصل والعضلات، وكذلك فقد حاسة الشم والتذوق أو الشعور بضيق في التنفس.

مفيش حاجة اسمها وصفات علاج كورونا

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث اليوم»، أنه حال ظهور هذه الأعراض واستمرت لمدة 48 ساعة أو 36 ساعة دون تحسن، يجب أن يتم اللجوء للرعايات المتخصصة ولا يتم التعامل معها على أنها دور برد، من أجل عمل الفحوصات التي تؤكد أو تنفي الإصابة، مستنكرًا في الوقت ذاته ما يُسميه البعض «وصفه كورونا».

أول خطوة في البرتوكول العلاجي تشخيص الحالة

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه لا يوجد شيء يُسمى «وصفه علاج كورونا»، إذ أن أول خطوة في البرتوكول العلاجي توصيف وتشخيص الحالة، «نشوف هل فعلا مصاب ولا لأ، وهل هي حالة بسيطة ومتوسطة وشديدة وشديدة الخطورة»، لدرجة أن هناك علاجات مختلفة لأصحاب الأعراض بسيطة حسب الأعراض «هل عنده أعراض ولا لأ».

أضرار تعاطي وصفات علاج كورونا عبر الانترنت

وتابع أن كل حالة من الحالات لها علاج مختلف تمامًا عن الحالة الأخرى، « فيه بعض الحالات اتعالجت بوصفات الانترنت، واتعالجت بطريقة غير سليمة ولكن قد يحدث لهم مضاعفات، أو متلازمة ما بعد كورونا أو التهابات في الرئة أدت لتليفات، يجب العلاج السليم عن طريق متخصص، مفيش حاجة اسمها وصفه كورونا على الإنترنت».