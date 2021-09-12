الصحة تحذر من وجبات غذائية خلال فترة العزل المنزلي لمصابي كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية يومية للمواطنين بشكل يومي للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من العادات الغذائية الخاطئة التى يجب التوقف عليها خلال فترة العزل المنزلى.

وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها، إن استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا والمخللات والأجبان عالية الملح تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، بجانب الأطعمة المصنعة لأنها تحتوى على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة تضر بمناعة الجسم.

الصحة تحذر من الوجبات السريعة خلال فترة العزل المنزلى

وتابعت الوزارة فى منشورها، التحذير من السكريات والحلويات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية والتى يمكن استبدالها بالفواكه الطازجة، وحذرت الوزارة كذلك من الوجبات السريعة والمقلية لأنها تحتوى على دهون مضرة بالصحة.

ودعت الوزارة المواطنين مجددا بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وأكدت على فعالية لقاحات كورونا المتوافرة فى مصر.

وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة، مشيرة الى انم اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل أنه يخفف من الأعراض في حال الإصابة بالفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت إنها تستمر فى رفع اعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ مايلزم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.