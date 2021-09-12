بدء الدراسة بالمدارس الدولية وسط إجراءات وقائية مشددة

انطلقت، منذ قليل، الدراسة بالمدارس الدولية، وسط إجراءات وقائية مشددة تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثل تحقيق التباعد الاجتماعي، وإلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، وتوزيع الطلاب على الفصول بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن العام الدراسي الجديد في جميع المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «الدولية» بدأ اليوم الموافق 12 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن العام الدراسي الجديد سيشهد حضوراً منتظماً لجميع الطلاب مع تفعيل الحضور والغياب.

«التعليم»: التأكيد على جميع المدارس الدولية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة

وأضافت الوزارة، أنه تم التنبيه على هذه المدارس بضرورة تقديم أوجه الخدمة العامة لجميع الطلاب، وذلك سواء من خلال الحضور الفعلي للطلاب أو الاستفادة من جميع منصات التعلم التي تم توفيرها، مثل «حصص مصر التعليمية» و«البث المباشر» و«إدارة التعلم».

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التأكيد على جميع المدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، لافته إلى أن الدراسة في المدارس الحكومية تبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل.

«شوقي»: إعلان التفاصيل المتعلقة بالمناهج الجديدة قبل بداية العام

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة كثفت من التنسيق الكامل مع جميع مديريات التعليم في مختلف المحافظات لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم الإعلان عن الخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية، وسيتم إعلان التفاصيل المتعلقة بالمناهج الجديدة قبل بداية العام، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.